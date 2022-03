Airbnb-brugere sender uventet hjælp til ukrainske værter

Tusindvis af Airbnb-brugere har reserveret ferieboliger i det krigsramte Ukraine.

Brugerne har dog ikke tænkt sig at besøge landet, men de vil i stedet hjælpe de lokale værter, der kæmper for deres liv under den russiske invasion.

I løbet af to dage i sidste uge brugte brugere omkring 1,9 millioner dollar på reservationer fordelt på mere end 61.000 overnatninger i Ukraine.