En komplet afmilitarisering bliver der dog næppe tale om, vurderer Jørgen Meedom Staun.

- Det tror jeg ikke på. Man kan ikke lade sig afmilitarisere, for så har man jo ikke en chance for at forsvare sig, hvis Rusland vælger at gå ind.

Ifølge russiske nyhedsmedier forventer repræsentanter fra Rusland, at ukrainske diplomater ankommer i Hviderusland torsdag morgen.

Her skal der for anden gang forhandles om fred mellem de to lande.