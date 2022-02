06/02/2022 KL. 11:15

Analyse: Det er ikke fordi, EU er blevet vild med atomulykker

Ulykken i Tjernobyl i 1986 skabte med ét slag udbredt frygt for atomkraft i Europa. Nu har EU-Kommissionen foreslået, at investeringer i atomkraft skal have det grønne stempel.