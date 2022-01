Frygt for "tvillinge-pandemi" i Europa

Influenzaen er på vej til Europa med en hast, der gør, at landene kan blive ramt af en ”tvillingepandemi” sammen med coronaen denne vinter. Det skriver Reuters. Problemet er, at influenzaen næsten forsvandt sidste år på grund af lockdowns, brug af mundbind og social afstand. Siden midten af december har influenzavira imidlertid cirkuleret i Europa i et omfang, der er højere end forventet, ifølge den europæiske sundhedsorganisation ECDC, European Centre for Disease prevention and Control.

ECDC forventer også, at influenzaens genkomst kan indvarsle en usædvanligt lang sæson, der endda kan strække sig helt ind til sommerperioden. »Hvis vi begynder at lette på coronarestriktionerne, er jeg bange for, at influenzaen vil brede sig ud over det normale sæsonmønster. Det skyldes, at vi næsten ikke var ramt af influenzaen sidste år,« siger Pasi Penttinen, sundhedsekspert hos ECDC. Resultatet kan blive en ”tvillingepandemi”, der belaster de europæiske landes sundhedsvæsener ud over deres grænse, advarer ECDC.

Frankrig er allerede ramt af en influenzsaepidemi i tre regioner, herunder Paris. Tal fra det franske sundhedsministerium viser, at der har været 72 alvorligt ramte influenzapatienter i denne sæson, herunder seks dødsfald. En yderligere komplikation i år er, at den dominerende influenzavariant er H3, der normalt forårsager de alvorligste tilfælde blandt ældre mennesker. Ifølge Pasi Penttinen indikerer laboratorietests, at de tilgængelige vacciner ”ikke er optimale mod H3-varianten”. Det skyldes primært, at der var meget få influenzavira i omløb, da vaccinernes karakteristika blev valgt sidste år. Dermed blev det vanskeligt at forudse, at H3 ville blive den dominerende variant. Vaccinernes egenskaber skal vælges, et halvt år før sæsonen begynder.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, SSI, er der i Danmark hver sæson typisk mellem 100 og 300 dødsfald på grund af influenza. Antallet af smittede ligger mellem 2.500 og 11.500 pr. sæson. Men netop nu er der ikke grund til bekymring herhjemme. Influenzaen ligger på det laveste niveau, der er set i flere år. »Normalt begynder influenzaen at sprede sig i samfundet i løbet af december, og så ved årsskiftet begynder det at tage fart. Men stigningen er ikke kommet endnu. Vi ligger stadig meget lavt,« fortæller Lasse Vestergaard, afdelingslæge hos Statens Serum Institut og leder af influenzateamet, til DR. Den gunstige situation herhjemme skyldes ikke mindst coronarestriktionerne, en høj grad af hygiejne og en tilsvarende opbakning til at blive vaccineret mod influenza.

I september 2021 advarede sundhedsminister Magnus Heunicke om en faldende immunitet i befolkning over for de virusinfektioner, vi normalt ser. »Det kunne godt være en perfekt storm, som rammer os. Det er vi nødt til at være forberedt på,« sagde Magnus Heunicke. Derfor indkøbte Statens Serum Institut (SSI) 2,5 millioner doser influenzavacciner.