Frankrig får hug af FN-komité for tildækningsforbud

FN's Menneskerettighedskomité retter tirsdag kritik mod Frankrigs tildækningsforbud - det såkaldte "burkaforbud".

Ifølge komitéen har to kvinder, der fik bøder for at have ansigtet dækket til i offentligheden, fået krænket deres rettigheder.

Kvinderne bør kompenseres økonomisk. Desuden bør loven fra 2010, der forbyder mennesker at bære klæder, der skjuler ansigtet i offentligheden, revideres.

- Den franske lov gør uforholdsmæssig skade på den klagende parts rettigheder til at udtrykke deres religiøse tro, siger komitéen i en udtalelse.

Den påpeger, at den ikke var overbevist af Frankrigs påstand om, at forbuddet er nødvendigt af sikkerhedsmæssige- og sociale årsager.

De to kvinder blev kendt skyldige i 2012, da de bar en niqab, der dækkede det meste af ansigtet med en åbning til øjnene.

- I stedet for at beskytte helt tildækkede kvinder, kan forbuddet havde den modsatte effekt ved at holde dem indespærret i deres hjem, forhindre dem i at gøre brug af offentlige tilbud og marginalisere dem, skriver komitéen.

Andre EU-lande som Danmark, Østrig og Belgien har indført lignende tildækningsforbud.

FN's Menneskerettighedskomité, der er en samling af uafhængige eksperter, arbejder på at sikre, at landene lever op til deres menneskeretlige forpligtelser.

Kritikken fra komitéen kan genantænde en debat, der har været i Frankrig gennem flere år om tørklæder og andre religiøse beklædningsgenstande.

Der var stor opbagning til loven, da den blev indført, mens landets tidligere leder Nicolas Sarkozy stadig var ved magten.

Men også mange sagde på det tidspunkt, at den ramte en lille del af troende muslimer i Frankrig, der bærer religiøse slør.

Der bor omkring fem millioner muslimer i Frankrig. Kvinder, der ignorerer forbuddet, kan få bøder på op mod 150 euro svarende til 1120 kroner.

Tildækningsforbuddet i Danmark trådte i kraft 1. august.