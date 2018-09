Muslimske ledere: Islam tillader håndtryk

Det strider ikke imod islam at give hånd, hvis man som muslim skal hilse på en person af modsat køn.

Sådan lyder det fra to af de førende muslimske ledere i Norge.

»Hvis du kommer i en situation, som tilsiger, at du skal give hånd til det modsatte køn, så gør det,« siger lederen i en af Norges største moskeer, Basim Ghozlan, ifølge NRK.

»Man må vise hensyn til skikke og normer i det samfund, men lever i,« tilføjer Senaid Kobilica, der er hovedimam i Det islamiske fællesskab Bosnien og Hercegovina, som med sine ca. 9.400 medlemmer er den største menighed i Norge.

De muslimske ledere støtter sig til en udtalelse fra Det europæiske fatwaråd fra 2014. Fatwarådet regnes ifølge de to som den mest autoritative kilde for muslimer i Europa.

Fatwarådet skriver følgende om håndhilsen mellem mænd og kvinder:

»(...) i henhold til europæiske normer er håndtryk anset som naturlig almenmoral og en indikation på respekt. Hvis dette ikke bliver repekteret kan det forårsage vanskeligheder. At afstå fra det kan skabe misforståelser af, at man er arrogant. For at undgå uhøflige og ubehagelige situationer, så benyt skikken. Det er tilladt så længe, der er behov for det for at undgå misforståelse.« Kommentar: Afvisningen af håndtrykket er en del af en magtkamp En stor minoritetsgruppe, som lever adskilt fra resten af samfundet, har lettere ved at fastholde sine normer og skikke. Integration foregår ofte i de små møder i hverdagen.

Seneste eksempler på "håndtryks-konflikter" i Norge handler dels om en jobansøger og dels om en lærer. Onsdag fortalte NRK om 20-årige Jama, som fik sin jobsamtale aflyst, da han oplyste den kvindelige chef om, at han ikke giver hånd til kvinder. Og i efteråret skal det norske diskriminationsråd behandle sagen om en lærer, der ikke fik forlænget sit vikariat efter at have nægtet at give hånd til sine kvindelige kolleger.