Spredning af svinepest i Europa vækker bekymring i EU

Rumænien er gået fra to udbrud af afrikansk svinepest i 2017 til over 800 udbrud i 2018, viser tal fra Fødevarestyrelsen.

Den voldsomme udvikling er bekymrende, og der bliver ikke taget let på den, lyder det fra EU-Kommissionen.

- Der skal tages ekstraordinære midler i brug i Rumænien, så der kan komme kontrol over spredningen.

- EU er klar med assistance, og et hold af eksperter er blevet sendt afsted for at hjælpe de rumænske myndigheder, siger en talsperson for EU-Kommissionen på et pressemøde.

Derudover har EU også ad flere omgange bidraget med finansiel støtte til Rumænien med henblik på at komme problemerne til livs.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin. Den udgør ikke nogen fare for mennesker.

I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer holder man skarpt øje med udviklingen, selv om risikoen, for at svinepesten kommer til Danmark, er lav.

- Vi er bange, fordi konsekvensen vil være så voldsom. Det vil være en katastrofe på størrelse med den tørkesituation, vi har i dag.

- Det vil medføre et meget stort økonomisk tab, der i bedste fald vil løbe op i tre-fire milliarder, siger Jan Dahl, som er chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer.

Han tilføjer imidlertid, at tabet i den givne situation formentlig vil ende med at være betydeligt højere.