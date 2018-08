Muslimsk par nægtet schweizisk statsborgerskab: Vil ikke give hånd til det modsatte køn

»Religiøs praksis er ikke hævet over loven.«

Det slog Gregoire Junod, der er borgmester i den schweiziske by Lausanne, fast, da han fredag bekendtgjorde, at byen havde afslået et muslimsk ægtepars ansøgning om schweizisk statsborgerskab.

Afgørelsen blev truffet, fordi parret nægtede at give hånd til mennesker af det modsatte køn, og ifølge borgmesteren er det et udtryk for mangel på respekt for ligestillingen.

Gregoire Junod forklarede, at kommunen havde interviewet parret for flere måneder siden for at afgøre, om de levede op til kriterierne for statsborgerskab, og at man havde vurderet, at parret ikke var tilstrækkeligt integreret.

»De gav ikke hånd til folk af det modsatte køn,« forklarede borgmesteren og tilføjede, at de også havde »svært ved at svare på spørgsmål stillet af folk af det modsatte køn.«

I Schweiz er der ligesom i Danmark både tros- og religionsfrihed, men Gregoire Junod påpegede, at hensynet til ligestillingen altså i denne sag vejede tungere end retten til at udøve sin relegion.

Viceborgmesteren i Lausanne, Pierre-Antoine Hildbrand, som var en af de tre personer fra kommunen, der interviewede parret, udtaler til The Guardian, at han er »meget tilfreds med afgørelsen,« og at »forfatningen og ligestilling mellem kønnene står højere end religiøs overtro.«

Parret har nu 30 dage til at klage over afgørelsen.

I Danmark fik en kvindelig studerende i 2014 tilkendt en erstatning på 2500 kr., fordi en mandlig muslimsk censor nægtede at give hende hånden til en eksamen. Kvinden klagede over hændelse, og Ligestillingsnævnet gav hende medhold i klagen.

I 2017 fik en muslimsk kvinde, der var ansat i Odense politi, en påtale af justitsminister Søren Pape Poulsen, fordi hun nægtede at give hånd til mænd, og ministeren slog fast, at man skal give hånd, når man arbejder i politiet.

Dansk Folkeparti har flere gange uden held forsøgt at gøre det lovpligtigt for offentligt ansatte at give hånd til borgere af begge køn.