EU vil betale medlemslande 45.000 kroner for en migrant

Penge virkede, da EU fik bremset en strøm af migranter og flygtninge i 2016 via en aftale med Tyrkiet, og penge skal igen bane vejen i en aktuel knibe omkring håndteringen af migranter, der reddes i Middelhavet.

EU-lande vil modtage 6000 euro, svarende til 44.703 kroner, for hver migrant, som landet tilbyder at tage imod.

Sådan lyder et udspil tirsdag fra EU-Kommissionen, som også tilbyder støtte til EU-lande, der vil huse "kontrollerede centre" for migranter. Det er planen, at migranter, der reddes i EU-område, skal flyttes til disse.

EU, UNHCR og eksperter er enige: Europa skal tage flere kvoteflygtninge fra Afrika Flygtningeforsker kalder kvoteflygtningeordningen »et afgørende håndtag« i bestræbelserne på at stoppe flygtninge og migranter i at rejse mod Europa.

I tillæg til kontant afregning ligger det desuden i udspillet, at et EU-land, der bliver vært for et "kontrolleret center", også modtager fuld støtte i form af vagter, asyleksperter og administrativt personale fra EU-kontorer.

Hvad angår migranter, der samles op uden for EU-område, er det planen, at de skal flyttes til såkaldte "udskibningssteder" i tredjelande.

I udspillet hedder det, at tredjelande tilbydes en skræddersyet aftale, der er tilpasset landets "politiske, sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske situation".

Hverken EU-lande eller tredjelande har indtil videre meldt sig i køen med tilbud om at lægge land til "kontrollerede centre" eller "regionale udskibningssteder".

Planen skal imødekomme Italien, som på det seneste EU-topmøde i slutningen af juni blokerede for en aftale, da landet ifølge premierminister Giuseppe Conte bærer for stor en byrde med hensyn til migranter.

Efter en lang nats forhandlinger blev de 28 stats- og regeringschefer fredag 29. juni enige om et kompromis. Det kompromis er grundlag for EU-Kommissionens udspil tirsdag.

Konflikten spidsede til, da Italiens nye regering tidligere på året lukkede havne for redningsskibe, der ville lægge til med migranter.

Italien presser sig til mere migranthjælp på Middelhavet Italien nægtede igen migrantskibe at gå i havn, og så trådte andre lande til. EU byder løsningen velkommen. Vejen til helvede, lyder det fra Tjekkiet.

Der er brug for bæredygtige løsninger, påpeger EU's kommissær for migration, Dimitris Avramopoulos:

- Vi står klar til at hjælpe medlemslande og tredjelande i et bedre samarbejde om udskibning af dem, der reddes på havet. Men hvis dette skal virke straks, må vi stå sammen. Det gælder ikke kun nu, men også på den lange bane.

EU-landene skal på et møde onsdag drøfte udspillet om etableringen af centre og muligheden for at benytte regionale udskibningsplatforme, der tænkes at ligge i Nordafrika.

Mandag 30. juli diskuteres EU-Kommissionens udspil med Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) og FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).