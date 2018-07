Mindst 16 er druknet i morges ud for Cypern

16 mennesker er druknet, og mindst 30 andre er savnet, efter at en båd fuld af migranter er kæntret ud for Cyperns nordlige kyst.

Båden havde omkring 160 mennesker om bord, og 101 af dem er reddet.

Det oplyser transportministeren på den tyrkiske del af øen, Tolqa Atakan, til den tyrkiske avis Hurriyet.

Avisen skriver, at båden blev opdaget på kystvagtens radar tirsdag aften, men den sank tidligt onsdag morgen. Det fremgår ikke, hvor avisen har sine oplysninger fra.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra den tyrkiske kystvagt.

Det tyrkiske nyhedsbureau DHA skriver, at der var syriske flygtninge om bord på båden, men det er ikke bekræftet fra officielt hold. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I 2015 blev Tyrkiet et af de store knudepunkter for flygtninge og migranter, der ønskede at komme til Europa.

Tal fra FN viser, at over en million mennesker drog ud på den farefulde tur over havet i forsøget på at nå til Grækenland eller Cypern. Tusinder døde undervejs. Mange af dem var flygtet fra konflikt og fattigdom i Mellemøsten og Afrika.

En aftale, som EU og Tyrkiet indgik i 2016, satte i det store hele en stopper for flygtningestrømmen.

I de første fem måneder af 2018 er mindst 26 migranter druknet i forsøget på at komme fra Tyrkiet til Europa, viser en opgørelse fra den tyrkiske kystvagt.