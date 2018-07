Europas reaktion på Boris-farvel og brexit-kaos: En ledende nation kan ikke længere lede sig selv

SAN FRANCISCO

Europæiske regeringer og iagttagere har reageret på det britiske brexitkaos med en blanding af bekymring, træthed og en smule skadefro.

Fredag så det hele ellers ganske fornuftigt ud, da Theresa May efter to års intern partikrig endelig kunne lægge et fælles brexitudspil på bordet, som hele regeringen ifølge premierministeren stod bag.

Det varede indtil søndag, da brexitminister David Davis meldte sin afgang. Mandag tog udenrigsminister Boris Johnson samme rute, hvilket nu har skabt ny tvivl om Mays forhandlingsmandat og fremtid som leder.

EU’s præsident Donald Tusk beklagede i et tweet, at selvom politikere kommer og går, så fjerner det ikke det problem, som de samme politikere har skabt.

»Jeg kan kun beklage, at ideen om brexit ikke er gået sammen med Davis og Johnson. Men… hvem ved,« skrev Tusk måske en lille smule håbefuldt.

Sverige tidligere konservative udenrigsminister, Carl Bildt, kaldte det tragisk at se, hvordan Storbritannien har mistet sit fodfæste i kaosset efter brexit-afstemningen for to år siden.

»Dette plejede at være en nation, som leverede lederskab til verden. Nu kan det ikke en gang lede sig selv,« konkluderede han.

Trods kaosset græder Europa dog tørre tårer over Johnson og Davis.

»I tyske regeringskredse er der ikke mange, som vil være kede af Johnson farvel,« sagde Josef Janning, leder af Berlinkontoret for tænketanken European Council on Foreign Relation, til The Guardian og pegede på, at under Johnsons ledelse er Storbritanniens ellers altid ivrige indsats for at forme europæiske udenrigspolitik svundet ind til ingenting.

May forsvarede mandag sit brexitudstpil, efter at flere ministre gik i protest. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Premierminister May har gjort mere i relation til at forme både det transatlantiske forhold og det strategiske forhold til Kina end Johnson, tilføjede han.

Også i Bruxelles var der kun skuldertræk til overs for de to herrers afgang. David Davis, som officielt skulle stå i spidsen for brexitforhandlingerne, er for længe siden blevet presset ud på et sidespor af Downing Street. Flere diplomater betragtede også opgøret mellem de to fløje i den britiske regering som uundgåeligt. Hvis May overlever og kan holde kursen, kan det endda have en positiv effekt og »sætte fart på forhandlingsprocessen,« lød det fra en diplomat til The Guardian.

Dette er noget, som de øvrige EU-lande har sukket efter lige siden brexitafstemningen, hvor briterne overraskende sagde nej til at blive i EU, men som Storbritannien hidtil ikke har kunnet levere.

Den franske avis, Le Monde, nåede frem til en lignende konklusion i sin leder.

Krisen er ingen overraskelse, skrev den. En sprængning internt i det splittede, konservative regeringsparti skulle ske før eller senere, og »ingen kan virkelig beklage afgangen af den overstadige og klodsede Boris Johnson.«

Avisen Libérations beskrivelse af David Davis var ikke meget bedre. Trods situationens alvor, har den nu tidligere minister kun været i Bruxelles fire gange siden årsskiftet. Hans mangel på viden om detaljerne i forhandlingerne, efterlod et vedvarende indtryk af en dilettant, fortsatte den.

Tyske aviser har udtrykt større bekymring. Frankfurter Allgemeine foreslog, at Europa kun har set begyndelsen af en periode med politisk kaos i Storbritannien: »Efter en begivenhedsrig mandag synes et oprør i Det Konservative Parti og et tillidsvotum til dets leder uundgåeligt,« lød en analyse.

I den italienske avis, La Stampa, konkluderede en journalist, at brexit har skubbet Storbritannien ud i en storm i bedste italienske stil, mens den spanske avis, El Mundo, reflekterede, at som månederne går, står det mere og mere klart, hvor høj en pris Storbritannien betaler for en selvrådende politisk klasse, som er fast besluttet på at vikle landet ud af et forhold, som har skabt udvikling og fremgang i Europa.

Trods situtionen venter EU dog at kunne fortsætte forhandlingerne som planlagt, lød det var EU-Kommissionens talsmand, Margaritis Schinas.

At nogle ministre er blevet skiftet er et emne for Storbritannien og ikke for Bruxelles, tilføjede han.