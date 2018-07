Livsfarlige gopler spottet ved badestrande på Mallorca

Forleden blev, hvad der menes at være en fem meter lang hvidhaj, spottet af en gruppe forskere 13 km syd for den populære ferieø Mallorca.

Det skulle således være første gang i mere end 30 år, at en hvidhaj er blevet observeret i spansk farvand. Men det er ikke det eneste dyr, som angiveligt har fundet vej til området omkring middelhavsøen.

For første gang i 30 år - hvidhaj spottet ved Mallorca

Siden slutningen af maj er det goplelignende havdyr med det latinske navn "physalia physalis", der på dansk kaldes portugisisk orlogsmand, blevet spottet ved flere af øens strande, skriver bl.a. Mallorca Magazin.

Senest blev goplen, der kan forårsagde store smerter og i sidste ende være livsfarlig, set ved den sydvestlige del af øen i weekenden.

Den portugisiske orlogsmand er ifølge Videnskab.dk en kolonial organisme - en såkaldte zooide - hvilket betyder, at den er sammensat af forskellige dyrearter i en superorganisme.

Havdyret er kendt for at samles i tusindvis og kan derfor gøre bestemte havområder farlige at færdes i. Foto: Lazaro Ruda/AP