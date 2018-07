Ofre kræver svar om soldaters passivitet under Paris-blodbad

Overlevende og familier til dødsofre for et storstilet angreb i 2015 på spillestedet Bataclan i Paris har anlagt sag ved en fransk domstol for at få svar på, hvem der traf en beslutning om, at soldater ikke måtte gribe ind.

For en måned siden krævede klagerne i retten svar på, hvorfor soldaterne ikke greb ind.

Otte soldater stod nær Bataclan, da angrebet skete. De fik ordre om ikke at benytte deres våben.

Den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat har fremlagt beviser for, at den stod bag orkestrerede angreb i den franske hovedstad 13. november 2015, da 130 mennesker blev dræbt.

Mænd med geværer og bombeveste stormede Bataclan, mens det amerikanske rockband Eagles of Death Metal var på scenen.