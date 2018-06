Løkke ser konturerne på en EU-løsning på migrantområdet

Efter torsdagens lange forhandlinger om migration, der trak ud til langt efter midnat, er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) optimistisk over for en fremtidig EU-løsning på migrantområdet.

Det siger Løkke, da han fredag ankommer til EU-topmødets sidste dag i Bruxelles.

- Jeg ser konturerne af noget, der kan komme til at virke, siger Løkke.

- Jeg står ikke og oversælger det, fordi det er svært, og der skal arbejdes videre på det. Men man kan se konturerne af noget, som matcher dansk tænkning, siger han.

EU's 28 medlemslande er på topmødet blevet enige om at øge indsatsen for at stoppe menneskesmuglere på ruten over Middelhavet.

Det skal opnås ved blandt andet at oprette såkaldte udskibningsplatforme i tredje lande i samarbejde med FN. Målet er at kunne frasortere økonomiske migranter fra personer, der er berettiget til at få asyl i Europa.

De personer skal herefter frivilligt deles mellem EU-landene.

Ifølge statsministeren er denne del af aftalen det store perspektiv, der i sidste ende kan få presset på Europa til at aftage.

- Hvis man tager ud med en smuglerbåd, så skal man ikke til Italiens kyst, så skal man returneres og ind på et opsamlingscenter, som vi nu skal udvikle nærmere sammen med blandt andet UNHCR, siger Lars Løkke.

Desuden skal migranter, der reddes inden for EU's grænser, behandles på særlige centre, som frivilligt bliver oprettet af et EU-medlemsland.

Hvis Danmark i fremtiden skal huse et sådan center, bliver Europas ydre grænse nødt til at være sikre, så illegale migranter ikke strømmer ind i EU, lyder det fra statsministeren.

- Vi skal have lukket bagdøren til Europa, og når den er lukket, så skal Danmark selvfølgelig også yde vores bidrag, som vi historisk altid har gjort det, siger han.