Samuelsen: Erdogans sejr stopper Tyrkiets EU-drømme

Præsident Recep Tayyip Erdogan kan i dag fejre valgsejr i Tyrkiet, efter at han natten til mandag har vundet præsident- og parlamentsvalg med over halvdelen af stemmerne.

I EU bliver der til gengæld ikke lagt op til feststemning.

Med Erdogan ved roret og med den nuværende kurs kan Tyrkiet vinke farvel til EU-medlemskab.

Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da han mandag ankommer til EU-rådsmøde for udenrigsanliggender i Luxembourg.

Tre uofficielle valgobservatører anholdt i Tyrkiet

- Tyrkiet bevæger sig i den forkerte retning. Og jeg er glad for, at vi fra dansk side allerede har meddelt, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU med den kurs, de har slået ind på, siger Samuelsen.

- En af præsidentkandidaterne sidder i fængsel, og der er forlydende om, hvad der er foregået ved valgstederne. Det er en bekymrende situation, siger han.

Selv om Tyrkiet ikke har udsigter til at blive medlem af EU, er landet fortsat en vigtig samarbejdspartner - især på grund af flygtningeaftalen, der er med til at holde flygtninge væk fra Europa.

- Det er klart, at vi vil fortsætte det konstruktive samarbejde, som vi har med Tyrkiet, på de områder, hvor det giver mening. Det er blandt andet på migrationsområdet, siger Samuelsen.

Recep Erdogan har siddet på magten i Tyrkiet i 16 år - først som premierminister og siden 2014 som præsident.

Men denne gang får han fem år mere med endnu større magt.

Ved en folkeafstemning i 2017 besluttede et lille flertal af tyrkerne at ændre landets forfatning, så præsidenten får flere beføjelser.

Fremover har han eksempelvis mulighed for at afsætte parlamentet og indføre undtagelsestilstand uden om parlamentet.

Efter markant valgsejr: Løsner Erdogan lidt for jerngrebet? Tyrkiets stærke præsident bliver nu endnu stærkere efter en bemærkelsesværdig valgsejr. Hvad kan Europa forvente?

Desuden afskaffes posten som premierminister, og landet får i stedet en præsident og to eller tre vicepræsidenter.

Og det er en bekymrende udvikling, mener udenrigsministeren.

- Jeg bryder mig ikke om, at Erdogan kommer til at sidde endnu stærkere på magten, end han gjorde før, siger han.