Paven sammenligner abort grundet sygdom med nazisternes raceudryddelse

Når forældre vælger et ufødt barn fra, fordi undersøgelser har vist tegn på sygdom eller handicap, minder det om nazisternes raceudskillelse.

Det mener pave Frans, der lørdag sammenlignede abort i forbindelse med mistanke om misdannelser eller alvorlige sygdomme med nazisternes raceideologi under Holocaust.

Det skriver Reuters.

Paven kom med sammenligningen, da han lørdag talte til medlemmer af sammenslutningen af italienske familieforeninger.

Her talte han bl.a. om de såkaldte prænatale test, som udføres undervejs i graviditeten for netop at undersøge, hvorvidt barnet udvikler sig efter normen, eller om der er tegn på misdannelser.

»Det første forslag er i så fald "Skal vi få det fjernet?". Altså drab på børn,« sagde paven ifølge nyhedsbureauet og fortsatte:

»Jeg siger det med smerte. I det sidste århundrede blev hele verden skandaliseret af det, nazisterne gjorde for at forfølge racens renhed. I dag gør vi det samme - med hvide handsker på,« lød det fra paven.

Pave Frans er i stedet af den opfattelse, at alle børn har ret til at leve, fortalte han.

»Børn burde blive accepteret, som de kommer, som Gud har sendt dem, som Gud har tilladt, selv hvis de er syge.«

Nazisternes raceideologi byggede på en forestilling om, at mennesker kunne - og skulle - inddeles hierarkisk i racer. Øverst i hiearkiet var den ariske, også kaldet germanske, race, og nederst var den jødiske race, også kaldet den semitiske.

Den semitiske race blev under Holocaust anset som en trussel mod Tyskland, og tusindvis blev derfor tvunget steriliseret, mens flere millioner jøder blev slået ihjel i et forsøg på at "rense ud" i racerne.