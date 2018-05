Udlændinge tegner for første gang til at blive det helt store tema i en svensk valgkamp inden valget den 9. september, og danske politikere har ikke tænkt sig at se til fra sidelinjen.

Dansk Folkeparti er tidligere kommet søsterpartiet Sverigedemokraterne til undsætning, og det vil DF’erne gerne gøre igen;

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme til hjælp,« siger udenrigsordfører Søren Espersen (DF), som understreger, at DF dog kun tager over Øresund, hvis Sverigedemokraterne inviterer.

Samme holdning har De Konservative:

»Hvis jeg bliver inviteret, tager jeg derover. Det bliver et historisk valg,« siger udenrigsordfører Naser Khader (K), som oplyser, at Moderaternes formand, Ulf Kristersson, har mødtes med De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Søren Espersen kalder daværende DF-formand Pia Kjærsgaards medvirken ved forrige valg en succes, men tilføjer, at modsat valget til Rigsdagen i 2014, da Sverigedemokraterne blev lagt på is, er partileder Jimmie Åkesson nu med i tv.

Under den første partilederdebat i svensk tv klarede Åkesson sig så godt, at han i en efterfølgende rundspørge blev udråbt som klar vinder i både kategorierne ”lov og orden” samt ”migration”. Flere svenske kommentatorer bemærkede, at udlændingepolitikken dominerede stort set alle emner, også når der blev talt velfærd og kriminalitet. Til gengæld vandt den siddende statsminister, socialdemokraten Stefan Löfven, ifølge seerne ikke nogle dueller.

Pia Kjærsgaaard blev mødt med protester, da hun talte i den forrige svenske valgkamp i Höganäs. Foto: Polfoto.

De svenske socialdemokrater, som aldrig har oplevet at få under 30 pct. til et rigsdagsvalg, står ifølge meningsmålingerne til en vælgerlussing, som kan knække kurven. Sverige modtog i 2015 163.000 asylsøgere.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, som tidligere har krævet internationale valgobservatører sat ind i Sverige, gør klar til at rykke: »Vi er ved at se på, om vi skal derover,« siger Michael Aastrup, som mener, at det »stadig et problem, at en del af de svenske partier ikke vil have noget med Sverigedemokraterne at gøre«.

Han betegner det som udemokratisk, at regler og normer gør, at nogle gøres dårligere end andre.

Et kontroversielt emne er med voldsom kraft brudt gennem den sædvanligvis pæne svenske overflade Sverigedemokraternes leder, Jimmie Åkesson, kåret som nummer et i debat af seerne.

»Men de ender med at skyde sig selv i foden. Nu er de nødt til at diskutere udlændinge, fordi store dele af den svenske befolkning kræver det,« mener han.

Søren Espersen kalder det »vidunderligt«, at udlændinge er i top på den svenske politiske dagsorden, mens Naser Khader mener, at udlændingepolitikken hidtil »har sejlet i Sverige«. Fra Liberal Alliance konstaterer udenrigsordfører Henrik Dahl, at: »Sverige har lukket af for et problem, som selv en blind mand kunne føle.«