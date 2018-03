EU's brexitforhandler giver ikke garantier til danske fiskere

Briternes exit fra EU har givet uro for de danske fiskere, der frygter, at de i fremtiden ikke vil kunne fange fisk fra britisk farvand, hvor de i dag henter en stor del af deres fangst.

En uro, som EU's brexitforhandler, Michel Barnier, udtrykker forståelse for fredag, hvor han er på besøg i Danmark og har talt med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det skriver DR.

Chefforhandleren kan dog ikke give de danske fiskere nogen garantier.

- Jeg kan garantere, at jeg vil arbejde for den bedst mulige aftale. Men det kan ikke fortsætte som hidtil efter brexit.

- Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det er deres valg, ikke vores. Og nu skal vi beskytte det indre marked og vores politikker, siger Michel Barnier ifølge DR.

Barnier fortsætter sit besøg i Danmark lørdag, hvor han tager helt til det nordjyske for at mødes med de danske fiskere i Thyborøn.

- Jeg mødes med sektoren i morgen og vil lytte til dem og forklare, hvor vi står. Det er et meget vigtigt område for forhandlingerne. Jeg har selv været minister for fiskeriet i Frankrig, så jeg har en stor respekt for folk, der arbejder i fiskeriet, siger Michel Barnier ifølge DR.

Danske fiskere har blandt andet frygtet, at der vil blive sat et decideret "fiskeri forbudt"-skilt op for de danske fiskere.

Det vil kunne gå hårdt ud over de danske fiskeres økonomi.

Ifølge en analyse som Fødevare- og Ressourceøkonomi, Ifro, har udarbejdet, fremgår det, at den danske fiskeflåde i gennemsnit henter 36 procent af sine fangster og 29 procent af sin totale omsætning i britiske farvande.

Det har erhvervsmediet Finans skrevet.