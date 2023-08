Langt fra kameraer og mikrofoner indledte lederne af Asiens to stormagter, Kina og Indien, i sidste uge en dialog, som kan vise sig at være den spæde begyndelse til en optøning i deres komplekse og for tiden fastlåste og nedkølede relationer.

Det skete på sidelinjen af Briks-topmødet i Sydafrika, da præsident Xi Jinping og premierminister Narendra Modi i al hemmelighed tog sig en uformel sludder om de grænseproblemer, der er den største sten i skoen i det indbyrdes forhold.