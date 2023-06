Som de fleste andre dage var Ashok Samal fredag aften ved at afslutte sin arbejdsdag nær jernbanesporet i sin landsby, Bahanaga, da han hørte et øredøvende brag.

Den indiske butiksejer løb hen mod sporet, som udgør en del af toglinjen mellem Kolkata og Chennai.

Her mødte han et grusomt syn af en masse ødelagte togvogne, der lå i bunke oveni hinanden - resultatet af en voldsom ulykke med to tætpakkede passagertog.