Indisk toppolitiker efter exit: Modi har ikke skræmt mig

Rahul Gandhi mener, at eksklusionen fra parlamentet hænger sammen med, at han har krævet, at der laves en undersøgelse af premierministerens forhold til den indiske milliardær Gautam Adani.

- Jeg er blevet diskvalificeret, fordi premierministeren er bange for min næste tale, han er bange for den næste tale, der handler om Adani.

- De vil ikke have, at den tale bliver holdt i parlamentet, siger Gandhi under et pressemøde i New Delhi ifølge Reuters.

Samtidig understreger han, at eksklusionen fra parlamentet ikke har afskrækket ham fra at tale offentligt om sagen.

- Denne diskvalifikation har ikke skræmt mig. Jeg vil blive ved med at spørge, ”hvad er premierministerens forhold til Adani”, siger han.