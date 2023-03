Thailands parlament opløses og ny magtkamp venter ved valg

Det er parlamentet, der udpeger en premierminister - formentlig i juli.

- Jeg håber inderligt, at vi kan komme til at danne regering, lød det fra Paetongtarn Shinawatra ved et vælgermøde fredag.

- Det er derfor, at vi holder valgkamp for at sikre en jordskredssejr. En jordskredssejr vil gøre os stærke nok til at danne regering, lød det.

Hvis det lykkes for hende at bliver premierminister, vil hun være det tredje medlem af Shinawatra-familien, der indtager posten.

Hendes far, Thaksin, var premierminister fra 2001 til 2006. Hendes faster, Yingluck Shinawatra, sad på posten fra 2011 til 2014.

Begge blev væltet ved militærkup.