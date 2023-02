Danmark skal være grøn rådgiver for G20-værten Indien

Det ”helt konkrete mål” fra dansk side er få sat et ”aftryk”, og at der bliver lyttet til rådgivningen. Det siger Dan Jørgensen, der er minister for global klimapolitik og udviklingssamarbejde.

- Det vil sige, at når G20-landene mødes i september, og man skal blive enige om, hvad man rent faktisk vil gøre i forhold til udfasningen af fossile brændstoffer og bruge mere vedvarende energi, skal det gerne kunne ses, at vi har været der.

- Det er vores mulighed for at påvirke lande, som vi normalt ikke har mulighed for at påvirke, siger ministeren.