Fra total nedlukning og nultolerance til forsøg på at åbne nationen som svar på et ulmende folkeligt oprør – og til en flydende situation, hvor ydergrænserne udfordres, og magthaverne forsøger at balancere mellem polerne.

Efter de seneste ugers farvel til nultolerance-politikken med brede åbninger over hele paletten er Kina blevet ramt af en ny covid-19-bølge, der belaster systemerne og har skabt frygt for et nyt voldsomt udbrud.