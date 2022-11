Dødsdømte japanere vil have afskaffet hængning

To fanger lagde sidste år en anden sag an i protest mod systemet, hvor dødsdømte først får besked om deres hængning meget sent.

Advokaten Mizutani mener, at der er brug for mere åbne diskussioner om dødsstraffen i Japan. Praksis er ofte omgærdet af en vis hemmelighedsfuldhed.

I juli henrettede Japan en mand, der var dømt for drab på syv mennesker i 2008.

Dengang kørte han med et køretøj igennem en tæt befærdet gade i Tokyo, inden han begyndte at stikke tilfældige mennesker ned.