07/10/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Indisk delstat forbyder brug af »hello«, mens hindu-nationalismen er på fremmarch

En opfordring til at bruge en hinduistisk hilsen for offentligt ansatte afføder kritik blandt Indiens muslimske minoritet. Kritikere af tiltaget anser det som endnu et forsøg på at fremme en nationalfølelse, der skaber splid i landet.