Fifa-præsident om stadiontragedie: Uden for fatteevne

Tragedien skete i forbindelse med en kamp mellem rivalerne Arema FC og Persebaya Surabaya i Malang på øen Java.

- Fodboldverdenen er i en tilstand af chok efter de tragiske hændelser, der har fundet sted i Indonesien. Alle vores tanker og bønner går til ofrene og de sårede samt befolkningen i Indonesien, siger Infantino.

Fans af hjemmeholdet Arema FC løb ind på banen efter nederlaget på 2-3 og skabte optøjer, og politiet besvarede det med tåregas.

Indonesisk politi oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at de mange mennesker døde under panik, efter at politiet havde affyret tåregas for at sprede de oprørte fodboldfans på banen.