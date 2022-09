Kirgisistan og Tadsjikistan har på ny indgået aftale om våbenhvile

Ifølge aftalen skal både styrker og tunge våben trækkes tilbage fra grænseområdet mellem de to lande.

Lederen af Kirgisistans statslige udvalg for national sikkerhed oplyser, at situationen i den kirgisiske grænseregion Batken gradvist er ved at stabilisere sig efter den seneste uges kampe.

Hans tadsjikiske modpart siger, at ”vi er overbeviste om, at der nu kommer fred til vores grænser”.

Siden kampene brød ud 14. september, er mindst 59 mennesker blevet dræbt og 164 såret på den kirgisiske side, viser officielle tal.