Myanmars tidligere leder får tre års fængsel for valgsvindel

I midten af august blev hun af juntastyret i Myanmar idømt seks år fængsel for korruption. Det kom oven i tidligere domme, hvor hun er idømt 11 års fængsel.

De andre sager imod hende har blandt andet handlet om brud på coronaregler, brud på Myanmars telekommunikations lov ved at bruge ulovlige walkie-talkies og et forsøg på at opildne til oprør.

Suu Kyi har været fængslet siden starten af sidste år, da en militærjunta tog magten ved et kup. Hun har nægtet sig skyldig i alle anklager mod hende.

Dommen fredag på tre års fængsel for valgsvindel er en henvisning til valget i november 2020. Her vandt hendes parti Den Nationale Liga for Demokrati en overvældende sejr.