Myanmars militær: Suu Kyi er flyttet til enecelle i fængsel

Myanmars militær tog magten ved et kup den 1. februar sidste år.

Suu Kyi og flere andre medlemmer af regeringen har siden været i husarrest.

Den 77-årige nobelpristager har kun forladt sit hus i forbindelse med retsmøder ved en domstol, hvor hun potentielt kan blive idømt over 150 års fængsel.

Hendes advokater er blevet forbudt at tale med medier. Journalister har ikke mulighed for at følge sagen.

Den afsatte demokratisk valgte leder er blevet dømt for blandt andet korruption og brud på coronalovgivning. Hun er blevet idømt 11 års fængsel indtil videre.