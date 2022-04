Selv om der altså ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at der er grund til at være nervøs for smitte mellem mennesker, er det dog værd at holde godt øje med situationen, mener Florian Krammer, der er professor i mikrobiologi på Icahn School of Medicine i New York og hyppigt brugt som ekspert under coronapandemien.

»Wow, interessant! Helt klart noget, der skal følges og undersøges,« skrev han på Twitter om nyheden om den smittede dreng.