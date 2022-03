Kina største by går ind i sin hidtil største nedlukning siden covid-19-udbruddet for mere end to år siden.

Omkring 26 mio. mennesker skal nu isolere sig, efter der ifølge kinesiske myndigheder var omkring 3.500 nye tilfælde søndag 27. marts 2022.

Nedlukningen af Shanghai, der er verdens tredjestørste by, vil foregå