Ni bjergbestigere er dræbt i Himalaya efter voldsom storm

Fem turister og fire nepalesiske guider forsvandt lørdag, efter at en voldsom snestorm ramte deres base på bjerget Gurja Himal i Himalaya.

Ifølge nyhedsbureauet AFP, som citerer lokale myndigheder, er de alle meldt dræbt.

»Vi går ud fra, at de blev fanget i en snestorm, for træer er væltet, og det samme er teltene,« siger en talsmand for politiet og tilføjer, at man fra luften også kan se lig, der ligger spredt i lejren.

Ifølge nyhedsbureauerne er der tale om fem klatrere fra Sydkorea.

En redningshelikopter forsøgte lørdag morgen at komme bjergbestigerne til undsætning, men på grund af det voldsomme vejr var det umuligt for den at lande.

»Det er svært at bjærge ligene med de små helikoptre, som vi opdagede dem i. Vi vil bjærge dem, så snart det er muligt,« siger Sydkoreas udenrigsministerium i en meddelelse.

Gurja Himal er 7.193 meter højt og populært blandt bjergbestigere, som i højsæsonen i forårs- og efterårsmånederne bestiger bjerget ved hjælp af nepalesiske lokalkendte, sherpaer.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skriver, at den 49-årige sydkoreaner, Kim Chang-ho, der var leder af ekspeditionen, var en erfaren klatrer, som havde besteget alle Himalayas højeste bjerge.

Gruppen havde ifølge AP slået lejr ved bjergets fod, og ventede nu på en periode med godt vejr, så man kunne påbegynde klatringen.

Der er en dags vandretur til den nærmeste by fra lejren. Redningsmandskab er på vej mod stedet til fods, men de vil formentlig først nå frem i løbet af søndag.

Det var selskabet, som står bag ekspeditionen, der lørdag slog alarm, efter at man ikke havde hørt fra de ni bjergbestigere i et døgn.