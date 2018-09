Satellitfotos: Kina udbygger hundreder af kulfyrede kraftværker

Fakta CoalSwarm hjælper 350 mindre, internationale organisationer, der alle har fokus på kulrelaterede emner. Målet er at øge tilgangen til ressourcer og lette informationsdeling. Hovedkvarteret ligger i San Francisco, USA.

Det er organisationen CoalSwarm, der kommer med de alarmererende nye tal, set med klimaøjne. Den øgede kinesiske kapacitet svarer til 259 gigawatt, hvilket skal ses i forhold til det eksisterende niveau på 993 gigawatt, skriver BBC.

De kinesiske myndigheder har ellers forsøgt at skære ned på antallet af de forurenende kulværker. Men da kontrollen med kraftværkerne overgik til lokale myndigheder for få år siden som led i en decentraliseringsproces, mistede man styringen, anfører CoalSwarm.

Dokumentationen bygger på satellitfotos af specifikke kraftværker, der efter planen først skulle i drift senere end planlagt - eller slet ikke producere. Men i mange tilfælde var der nu fuld aktivitet på de kulfyrede værker.

"De nye beviser for Kinas satsning på kulfyret energi er alarmerende. Kloden kan ganske enkelt ikke holde til en ny kulfyret energiproduktion så stor som USA's,« siger Ted Nace, grundlægger af CoalSwarm.

"For at undgå farlige klimaændringer er det nødvendigt at udfase kulfyrede kraftværker globalt med virkning fra 2045. I det lys er det tvingende nødvendigt, at Kina begynder en intensiv afvikling af sine værker - ikke at bygge hundreder af nye,« pointerer Christine Shearer, der er leder af undersøgelsen fra CoalSwarm.

Hos Centre for International Climate Research i Oslo spekuleres der i, at de kinesiske kraftværksbyggerier også kan have andre årsager.

»Kulværkerne i Kina kører generelt kun halvdelen af tiden. De nye byggerier kan også handle om, at de lokale myndigheder derved kan holde gang i økonomien," siger researchchef Glen Peters, Centre for International Climate Research.