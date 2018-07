Endelig rapport om MH370-flyet frigivet til de pårørende

Der står intet nyt i den endelige rapport om flyet MH370's skæbne. Det siger flere pårørende til personer, der var om bord på flyet, til nyhedsbureauet Reuters.

Flyet forsvandt for fire år siden på sin tur fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing i Kina. Det er aldrig blevet fundet, og dets skæbne er ukendt. Alle 239 personer om bord frygtes omkommet.

Jagten på flyet - der antages at ligge i Det Indiske Ocean - har stået på over flere år. Samlet set er der brugt, hvad der svarer til omkring en milliard danske kroner på at efterforske 120.000 kvadratkilometer af oceanet.

Rapporten offentliggøres senere mandag. Den er dog blevet vist til de pårørende på forhånd.

Eftersøgning af MH370 er afsluttet uden resultat

Selv om den ikke bringer ny viden, påpeger den nogle fejl og brud på vanlige protokoller, der blev begået i forbindelse med flyets forsvinden.

- Vi håber, at disse fejl ikke bliver gentaget, og at der bliver taget forholdsregler, der skal sikre, at det ikke sker, siger Grace Nathan, som er advokat og datter til Anne Daisy, der var om bord på flyet, til Reuters.

Hun har tidligere givet udtryk for ærgrelse over, at eftersøgningen af flyet er stoppet.

- Vi kan ikke fortælle regeringen, hvad den skal gøre, men for mig og de øvrige familier er det af mange årsager vigtigt at finde flyet, sagde hun i maj til nyhedsbureauet AP, da den sidste eftersøgning blev indstillet.

Ifølge AP gentager Malaysias myndigheder, at det er deres antagelse, at flyet med vilje fløj væk fra sin kurs, og at det blev på vingerne i over syv timer, efter at kommunikationen med resten af verden blev afbrudt.

Efterforskere afviser MH370-teori om pilot, der »dræbte sig selv og alle andre«

Rapporten kan dog ikke udelukke "en intervention fra en tredjepart", skriver AP.

Nogle af de familiemedlemmer, som AP har talt med, giver udtryk for, at den endelige rapport efterlader flere ubesvarede spørgsmål.