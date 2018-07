Ekspremierminister i Malaysia er tiltalt for korruption

Den tidligere premierminister i Malaysia Najib Razak blev onsdag formiddag lokal tid fremstillet i retten i Kuala Lumpur. Her blev han tiltalt for korruption.

64-årige Razak blev tirsdag anholdt i sit hjem. Da han ankom til retten onsdag, blev han mødt af et stort pressekorps.

I retten fastslog dommeren, at Razak kan løslades mod en kaution på 250.000 dollar svarende til cirka halvanden million kroner.

- Det er første gang i Malaysias historie, at en premierminister bliver stillet for retten. Det sender et signal om en ny tid, hvor ingen politikere er immune over for retsforfølgelse, hvis de misbruger deres magt, siger Tian Chua, der er næstformand for regeringspartiet Keadilan Rakyat.

Najib Razak er beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner af dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ekspremierminister anholdt i Malaysia for millionsvindel

Efterforskere har forsøgt at spore, hvordan et beløb svarende til lidt over 38 millioner kroner er havnet på Najibs bankkonto.

I alt er der misbrugt midler for næsten 4,5 milliarder dollar, svarende til knap 29 milliarder kroner, mener det amerikanske justitsministerium, der også er involveret i fonden og har anlagt sag mod Najib Razak.

I maj konfiskerede malaysisk politi 72 tasker fyldt med smykker og penge på den tidligere premierminister ejendomme. Også 284 kasser med luksushåndtasker og andre luksusgenstande for næsten 300 millioner dollar blev konfiskeret.

Najib har hele tiden afvist, at han har gjort noget forkert i forbindelse med 1MDB. Det samme gjorde han under onsdagens retsmøde.

- Jeg kræver en retssag, sagde Najib Razak stille i retten.

Malaysisk eksleder gemte smykker og tasker til milliardbeløb

Najib tabte overraskende parlamentsvalget i Malaysia i maj til den 92-årige Mahathir Mohamad, der gik til valg på løfter om at bekæmpe korruption.

Siden valgnederlaget har Najib haft forbud mod at rejse ud af Malaysia. Han er blevet afhørt i 1MDB-sagen flere gange, og politiet har ransaget hans og hans familiemedlemmers huse.

Najib stiftede selv 1MDB for ni år siden. Han er tidligere blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering foretog.