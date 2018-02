Japan vender ryggen til asylansøgere: Tog imod 20 personer sidste år

Mens store dele af Europa kæmper med følgerne af den værste flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, har man i Japan en anderledes stram flygtningepolitik. I 2017 tog japanerne imod kun 20 asylansøgere. Selvom antallet af asylansøgere er fortsat stigende og sidste år satte rekord med 19.628 ansøgere.

Det skriver Independent.

Tallet er også lavere end i 2016, hvor japanerne kunne byde velkommen til 28 ud af 11.000 asylansøgere.

Japan skærper en allerede stram flygtningepolitik

Siden 2010 har det været muligt for asylansøgere med et gyldigt visum at søge arbejde, mens deres ansøgning endnu var under behandling. Men det satte landets justitsministerium i januar en stopper for. Det lod forstå, at asylansøgerne udnyttede systemet kun for at få et arbejde, og derfor blev reglerne voldsomt skærpet.

Ifølge justitsministeriet blev ændringerne foretaget som en modreaktion på et stigende misbrug af asylansøgningerne og for straks at kunne tilbyde beskyttelse til dem, der virkelig har brug for asyl.

Justitsministeriet mener desuden, at kun halvdelen af de modtagne asylansøgninger lever op til definitionen på en flygtning, som den lyder i flygtningskonventionen. Her står der, at en person kan søge om beskyttelse i et andet land "som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser".

Ud af de 20 asylansøgere, der slap gennem nåleøjet, stammer langt størstedelen fra andre asiatiske lande såsom Vietnam og Indonesien, mens en mindre gruppe kommer fra de mere krigshærgede områder i Syrien, Egypten og Afghanistan.

Landets premierminister Shinzo Abe har trods et stigende pres udefra afvist at lempe landets flygtningepolitik.

Japan er verdens tredjestørste økonomi og har omkring 127 millioner indbyggere - 45 millioner flere end Tyskland.