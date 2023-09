Premierministeren sagde fredag til BBC, at han ville samle dyreeksperter og politifolk med henblik på at forbyde racen. Lovgrundlaget skal ligge klar ved udgangen af året, lød det.

»Det er tydeligt, at American Bully XL er en trussel mod vores fællesskaber. Det er det rigtige at gøre, at vi skrider til omgående handling for at stoppe disse angreb og beskytte offentligheden,« sagde Rishi Sunak til BBC og lagde også et opslag på X.