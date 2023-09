Greta Thunberg kan blive fængslet for klimaaktion i Malmø

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg bliver igen tiltalt for at have deltaget i en klimaaktion i Malmø. Denne gang risikerer hun fængsel, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Klimaaktionen, som hun tiltales for, blev gennemført den 24. juli. Det var samme dag, som Thunberg blev idømt bøder for ikke at have fulgt politiets ordrer under en klimaprotest i Malmø, hvor biltrafikken blev blokeret.