Republikanerne åbner for en rigsretssag mod Joe Biden

»Det er derfor, jeg i dag instruerer Huset og dets komité til at åbne en formel rigsretsundersøgelse mod præsident Joe Biden,« sagde han.

Den opsigtsvækkende melding kommer efter stigende pres på Kevin McCarthy fra højrefløjen i Det Republikanske Parti. Her har ledende medlemmer igennem måneder advokeret for at indlede en egentlig rigsretssag mod Joe Biden.

Anklagerne fra republikanerne går på, at Hunter Biden skulle have udnyttet Joe Bidens stilling som daværende vicepræsident til på ulovlig vis at skaffe sig indflydelse og penge gennem en række ekstremt lukrative aftaler i flere dubiøse udenlandske selskaber.