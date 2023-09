Antallet af omkomne har rundet 2000 efter jordskælv i Marokko

2012 mennesker er lørdag eftermiddag meldt omkomne som følge af et voldsomt jordskælv, der fredag aften ramte sydvest for den marokkanske by Marrakesh.

Antallet af døde ventes at stige, i takt med at redningsfolk får gravet lig ud fra murbrokkerne.

Her kan du blive klogere på, hvad vi ved om jordskælvet:

* Indtraf fredag aften.

Jordskælvet indtraf fredag aften cirka 70 kilometer sydvest for turistdestinationen Marrakesh. Det havde en beregnet størrelse på 6,8 og skete ifølge geologiske institutter på en dybde mellem 18,5 og 27 kilometer.

* 2012 har foreløbigt mistet livet.

Marokkanske myndigheder bekræftede natten til lørdag, at 296 mennesker havde mistet livet i jordskælvet. Siden er tallet steget til 2012.

Derudover er 2059 personer kommet til skade. Blandt de kvæstede er 1404 i kritisk tilstand.

* Verdensarv kan være gået tabt.

Beboere i Marrakesh fortæller til medier i området, at flere bygninger i Marrakesh’ gamle bydel - et område som er på Unescos liste over verdensarv - er styrtet i jorden.

* Værst i Marrakesh.

Mens også beboere i storbyen Casablanca og landets hovedstad, Rabat, fortæller, at de kunne mærke skælvet, melder de generelt om færre beskadige bygninger end i Marrakesh.

* Infrastruktur blev lagt ned.

Beboere fortæller, at både strømmen og telefonlinjerne blev lagt ned som følge af jordskælvet. Internetovervågningssiden NetBlocks oplyser, at strømafbrydelsen også efterlod marokkanere uden internetforbindelse.

Kilder: AFP og Reuters.