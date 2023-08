Hvis man blot ser på den månedsløn, der tikker ind på bankkonten, og måske ser bort fra risikoen for at blive slået ihjel, er det ikke en helt dårlig forretning for russiske mænd at lade sig hverve til at kæmpe på slagmarken i Ukraine.

Det fastslår nye efterretninger fra Storbritanniens forsvarsministerium.