Taliban nægter afghanske kvinder at studere i udlandet

Den militante talibanbevægelse, der sidder på magten i Afghanistan, har nægtet adskillige kvinder adgang til at studere i udlandet.

Det skriver britiske BBC og nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Efter at Taliban har lukket universiteterne (i Afghanistan, red.) for kvinder, var mit eneste håb at få et stipendium, der kunne hjælpe mig med at studere i udlandet, siger den 20-årige afghanske kvinde Natkai til BBC.