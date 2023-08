Minister underskrev aftale ved Andreas Mogensens opsendelse

De mødtes for blandt andet at underskrive en samarbejdsaftale om de forsøg, som Andreas Mogensen skal gennemføre under sit seks måneder lange ophold på ISS.

Andreas Mogensen skal udføre over 30 europæiske forsøg. De tæller blandt andet 10 danske forsøg, der eksempelvis involverer kæmpelyn i atmosfæren, søvneksperimenter og vandrensning i rummet.

- 400 kilometer over jordens overflade skal Andreas Mogensen nu på jagt efter svar på nogle af de vigtigste spørgsmål, vi stiller her på jorden. Og i dag håber jeg, at flere ligesom mig mærker en boblende begejstring for naturvidenskab, forskning og det ydre rum, siger Christina Egelund.

Herudover underskrev ministeren og generaldirektøren en fælles erklæring, der understreger vigtigheden af, at der bliver gennemført undervisningsaktiviteter i forbindelse med missionen.