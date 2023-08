Nyheden om, at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, var om bord på det fly, der onsdag styrtede ned i den russiske Tver-region har nu sat gang i spekulationerne om, hvorvidt nye kræfter står på spring for at overtage de berygtede lejesoldaters rolle som Ruslands skjulte skyggehær rundt om i verden.