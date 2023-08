»Der har været indikationer på, at noget som dette ville ske.«

Sådan siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til nyheden om, at den berygtede russiske leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, angiveligt er død i et flystyrt.

Sent onsdag aften bekræftede russiske luftfartsmyndigheder, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin var om bord på nedstyrtet fly. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.