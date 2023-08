Sverige siger nej til at sende Gripen-fly til Ukraine

Danmark har lovet Ukraine 19 kampfly af typen F-16.

Zelenskyj er mandag på besøg i Danmark, hvor han i en tale på Christiansborg har takket Danmark for løftet om at levere F-16-fly.

Også Holland donerer kampfly til Ukraine.

- Vi er ikke i den situation, siger Ulf Kristersson til TV4.

- Vi kommer til at gøre alt for at støtte dem med fly, men lige nu er der ingen nye tilsagn om at give svenske fly til Ukraine.