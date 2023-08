Kraftigt jordskælv har ramt Colombias hovedstad

- Det får mig til at føle mig skrøbelig. Livet forandrer sig på et sekund. Du kan ikke gøre noget andet end at løbe for livet.

AFP citerer Colombias geologisk tjeneste for at oplyse, at jordskælvet er opgjort til 6,1, og at det er blevet fulgt af et efterskælv på 5,9.

Skælvene havde deres epicentrum i El Calvario i det centrale Colombia 40 kilometer fra Bogota.

I hovedstaden svajer bygninger, og tusindvis af mennesker er søgt ud på gaden for at komme i sikkerhed.

Sirener er gået i gang i byen, og folk står med deres mobiltelefoner klinet til øret for at komme i kontakt med familie og venner.