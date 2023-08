Wagner-gruppen meldes økonomisk presset og ventes at skære ned

- Wagner-gruppen bevæger sig sandsynligvis mod nedskæringer og en omstruktureringsproces.

- Det sker i store træk for at spare på udgifter til stabslønninger, på et tidspunkt hvor man er under økonomisk pres, hedder det.

Ministeriet bemærker, at den russiske stat siden mytteriet i juni har handlet imod Wagner-leder Jevgenij Prigozjins økonomiske interesser.

- Der er en realistisk mulighed for, at Kreml ikke længere finansierer gruppen.

- Hvis Rusland ikke længere betaler Wagner, er det mest sandsynlige, at det er de belarusiske myndigheder, der betaler, hedder det.