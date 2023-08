23 er såret i tyrkisk jordskælv seks måneder efter katastrofe

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,2 ramte torsdag aften det sydlige Tyrkiet, omkring et halvt år efter at et ødelæggende jordskælv ramte regionen.

23 personer er kommet til skade i jordskælvet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Tyrkiets sundhedsminister, Fahrettin Koca, siger torsdag aften, at de fleste af de tilskadekomne er kommet til skade ved at falde eller hoppe fra stor højde.